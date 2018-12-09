В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие

Источник: Reuters

Представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил в эфире канала «Обозреватель», что у Украины есть «все мощности» для создания собственного ядерного оружия.

Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть. Франц Клинцевич член комитета Совфеда по обороне и безопасности

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Он также напомнил, что основной потенциал, необходимый для создания ядерного оружия, находился в советские времена на территории РСФСР. Так что Украине придется начинать эту работу практически с нуля.

«Но даже если на минуту допустить, что в словах генерала содержится какая-то доля истины, то все равно затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех. Это как в старом анекдоте: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст», — сказал парламентарий.