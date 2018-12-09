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12:24 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский генерал блефует, говоря о возможности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Источник: Reuters

Представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил в эфире канала «Обозреватель», что у Украины есть «все мощности» для создания собственного ядерного оружия.

Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть.
Франц Клинцевич
член комитета Совфеда по обороне и безопасности
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Он также напомнил, что основной потенциал, необходимый для создания ядерного оружия, находился в советские времена на территории РСФСР. Так что Украине придется начинать эту работу практически с нуля.

«Но даже если на минуту допустить, что в словах генерала содержится какая-то доля истины, то все равно затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех. Это как в старом анекдоте: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст», — сказал парламентарий.

Кроме того, по словам Клинцевича, «в современном мире буквально все прекрасно понимают, что проблемы, создаваемые сегодня Северной Кореей, абсолютно ничтожны по сравнению с теми угрозами, которые несет планете появление у Киева ядерного оружия».

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