СБУ обвинила Россию в беспорядках во Франции

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В виде доказательства СБУ продемонстрировало фотографию из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг Донецкой народной республики. По информации ведомства, на фото запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» и Ксавье Моро, который с 2013 года якобы является гражданином России и участником общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Также СБУ обвинило Федеральную службу безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба России в руководстве над «правыми радикалами» во Франции, а также заявила, что российские спецслужбы могут организовать подобные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других странах ЕС.

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По словам главы ведомства Василия Грицака, «Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя».

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.