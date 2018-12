Мэй считает, что отклонение парламентом сделки c Брюсселем поставит Brexit под угрозу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена, что если парламент отклонит согласованную правительством страны сделку c Брюсселем по условиям выхода страны из ЕС, то это поставит Brexit под угрозу и приведет к политическим рискам. Об этом она заявила в интервью газете The Mail on Sunday.