Мэй считает, что отклонение парламентом сделки c Брюсселем поставит Brexit под угрозу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена, что если парламент отклонит согласованную правительством страны сделку c Брюсселем по условиям выхода страны из ЕС, то это поставит Brexit под угрозу и приведет к политическим рискам. Об этом она заявила в интервью газете The Mail on Sunday.
По словам главы правительства, отказ Палаты общин поддержать правительственный проект соглашения по Brexit окунул бы страну «в неизведанные воды», то есть создал бы крайне неопределенную политическую ситуацию.
Это означало бы серьезную неопределенность для страны с очень вероятным риском неисполнения Brexit. У нас есть лидер оппозиции [лидер Лейбористской партии Джереми Корбин], который не думает ни о чем другом, кроме попытки провести всеобщие выборы, чего бы это ни стоило стране. Я считаю, что обретение Джереми Корбином власти — это тот риск, на который мы не можем позволить себе пойти.
Она также утвердительно ответила на вопрос, является ли она оптимальной фигурой для того, чтобы продолжать руководить Консервативной партией. Мэй также добавила, что получает тысячи посланий от простых избирателей тори, которые выражают ей свою поддержку.
Тем временем, в рядах консерваторов звучит все больше призывов к тому, чтобы премьер отложила намеченное на вторник голосование по достигнутому соглашению, отправилась бы в Брюссель и заключила бы сделку с властями ЕС на новых, более выгодных для Лондона условиях. В ином случае существует угроза, что преимущество противников нынешней сделки при голосовании может оказаться столь значительным, что это приведет к падению нынешнего правительства тори. Еженедельная газета The Sunday Times в связи с этим сообщила ранее, что Мэй, по информации правительственных источников, собирается объявить в воскресенье о переносе даты парламентского голосования.