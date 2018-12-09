Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пафос похода эсминца США к берегам России свела на нет катастрофа
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Квашеная и не только: гид по капусте
Принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с женой
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Черное море: аж 17 истребителей РФ налетели на эсминец Британии
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
В Кремле отреагировали на арест Пономарева
В Москве введен план «Перехват»
На федеральном канале впервые появилась вероятная дочь Путина
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
18Погромы в Париже
22Северокорейская угроза
15:59 (мск), источник: ТАСС

Нарышкин заявил о готовности России к диалогу со странами Запада

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/ — Однако, по словам директора СВР, этот диалог должен быть равноправным.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россия готова к диалогу и сотрудничеству со странами Запада, но этот диалог должен быть равноправным. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в эфир в воскресенье.

Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству, и диалог нужно вести. Но для нас очевидно одно, что этот диалог должен быть равноправным. Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, с Россией, на других условиях.

Читайте также: Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
СБУ обвинила Россию в беспорядках во Франции
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Как выглядит новогодняя столица России (фото)
Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии
В Совфеде оценили заявления Украины о создании ядерного оружия
Претендентка на «Мисс Вселенную» пропала по дороге на конкурс
Пушков: заявление Чубайса обостряет отношения бизнеса и общества
Спорт
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, причем здесь Медведева?
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Куда россияне уедут на Новый год
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Популярные темы на «Детях»
Выписка из квартиры 374
про актёров и людей 273
Книжная тема) 226
Боль при родах 200
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь