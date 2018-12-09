Нарышкин заявил о готовности России к диалогу со странами Запада
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/ — Однако, по словам директора СВР, этот диалог должен быть равноправным.
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/ — Однако, по словам директора СВР, этот диалог должен быть равноправным.
Россия готова к диалогу и сотрудничеству со странами Запада, но этот диалог должен быть равноправным. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в эфир в воскресенье.
Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству, и диалог нужно вести. Но для нас очевидно одно, что этот диалог должен быть равноправным. Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, с Россией, на других условиях.