В Париже призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Франции
ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/ — Глава Белого дома Дональд Трамп ранее утверждал, что французы хотят видеть его своим президентом.
ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/ — Глава Белого дома Дональд Трамп ранее утверждал, что французы хотят видеть его своим президентом.
США не должны вмешиваться во внутреннюю политику Франции, заявил в воскресенье глава МИД Франции
«Я говорю Дональду Трампу, и президент республики сказал ему об этом же: «Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью», — заметил Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.
Ранее президент США, комментируя события во Франции, утверждал в своем Twitter, что французы на проходящих в стране манифестациях «желтых жилетов» скандируют лозунги с призывом к республиканцу возглавить их страну. Причиной протестов, по его мнению, стало Парижское соглашение 2015 года.
8 декабря во Франции прошла четвертая серия манифестаций движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах эти марши сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в манифестациях в республике превысило 136 тыс. человек.
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