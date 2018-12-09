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18:27 (мск), источник: ТАСС

В Париже призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Франции

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/ — Глава Белого дома Дональд Трамп ранее утверждал, что французы хотят видеть его своим президентом.

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США не должны вмешиваться во внутреннюю политику Франции, заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о ситуации в стране.

«Я говорю Дональду Трампу, и президент республики сказал ему об этом же: «Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью», — заметил Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.

По его словам, «не стоит обращать внимание на эти заявления, так как большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату».

Ранее президент США, комментируя события во Франции, утверждал в своем Twitter, что французы на проходящих в стране манифестациях «желтых жилетов» скандируют лозунги с призывом к республиканцу возглавить их страну. Причиной протестов, по его мнению, стало Парижское соглашение 2015 года.

8 декабря во Франции прошла четвертая серия манифестаций движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах эти марши сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в манифестациях в республике превысило 136 тыс. человек.

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