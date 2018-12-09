Американского посла вызвали в МИД Китая

Источник: AP 2018

Дипломат выразил послу Терри Брэнстеду решительный протест.

Ранее стало известно, что Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании — была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря.

Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство Китая в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

Накануне Китай пообещал Канаде серьезные последствия, если топ-менеджера немедленно не освободят. Заседание суда по делу финдиректора Huawei пройдет в понедельник.

Как сообщило газета Star Vancouver, защита подсудимой предложила 12 условий для ее освобождения под залог, среди которых постоянное нахождение дома, установление комендантского часа, сдача всех паспортов, отслеживание по GPS.