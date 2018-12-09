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18:12 (мск), источник: РИА Новости

Американского посла вызвали в МИД Китая

ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому сделал представление в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Источник: AP 2018

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Ранее стало известно, что Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании — была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря.

Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство Китая в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

Накануне Китай пообещал Канаде серьезные последствия, если топ-менеджера немедленно не освободят. Заседание суда по делу финдиректора Huawei пройдет в понедельник.

Как сообщило газета Star Vancouver, защита подсудимой предложила 12 условий для ее освобождения под залог, среди которых постоянное нахождение дома, установление комендантского часа, сдача всех паспортов, отслеживание по GPS.

По информации издания, обвинение настаивает на том, чтобы Мэн Ваньчжоу осталась под стражей, так как иначе она может выехать из страны в Китай, что помешает правосудию.

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