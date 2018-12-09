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18:46 (мск), источник: РИА Новости

Франция расследует якобы причастность России к протестам «желтых жилетов»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране.

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20
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20
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Газета Times ранее сообщила, что в социальной сети Twitter появились сотни аккаунтов, якобы связанных с Россией, с которых, по данным газеты, ежедневно публиковались более 1,5 тысячи сообщений для «увеличения масштаба уличных протестов» во Франции.

Отмечалось, что аккаунты «распространяли дезинформацию, используя фотографии раненных протестующих с других акций протеста, чтобы преувеличить факты о жестокости французской полиции».

«Я слышал эти слухи. Сейчас Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности ведет расследование. Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», — заявил Ле Дриан, комментируя статью Times в интервью радиостанции RTL, газете Figaro и телеканалу LCI.

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По его словам, сейчас у Франции и России есть вопросы, по которым позиции двух стран отличаются, но есть и такие вопросы, в которых их позиции схожи, также как и вопросы, над которыми страны работают совместно.

Акции протеста движения «желтых жилетов», выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.

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