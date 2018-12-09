Граждане Армении проголосовали за новый состав парламента

Источник: AFP 2018

По первым предварительным данным ЦИК после обработки данных cо 134 участков, в законодательный орган с большой вероятностью проходят четыре политические силы — блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна «Мой шаг», партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения» и националистическая партия «Дашнакцутюн».

Как и предполагали политологи, блок лидера произошедшей весной «бархатной революции» Пашиняна лидирует с внушительным отрывом — он набирает 66,37% голосов, а его ближайший преследователь — партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» — 10,62%.

У «Дашнакцутюн» — 8,43%, у «Просвещенной Армении» и бывшей правящей Республиканской партии Армении цифры колеблются на грани необходимого барьера в 5% — по последним данным, это 5,5% и 3,78% соответственно.

Неожиданным в этом раскладе сил стали результаты дашнаков — согласно всем социологическим опросам, старейшая партия страны — «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» вообще не проходила в парламент.

Между тем, голоса пока посчитаны только на 105 участках из 2010, и картина может еще радикально поменяться.

Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%. По закону политическая сила, набравшая более 50% голосов, имеет право на получение конституционного большинства в парламенте — 54% мест. Если она набирает меньше этого количества, то получает дополнительные места за счет увеличения числа мандатов.

Минимальное число депутатов в Национальном собрании — 101, но в парламенте нынешнего созыва 105 депутатов, так как РПА на прошлых выборах получила четыре дополнительных мандата, чтобы иметь конституционное большинство. Если какая-то партия наберет более 70% голосов, то в парламенте она все равно будет представлена только 70% депутатов, так как 30% — обязательная квота оппозиции.

Явка ниже ожидаемой

С самого утра, несмотря на плохую погоду, граждане страны потянулись на избирательные участки, которых ЦИК открыл 2010 по всей стране. Тем не менее первые данные по явке избирателей были не сильно обнадеживающими — за первые три часа голосования свой гражданский долг выполнили только 7,76% избирателей. Это побудило Пашиняна выйти в прямой эфир в Facebook и призвать соотечественников голосовать активнее.

Видео Президент Армении проголосовал на выборах

Появление самого и.о. премьера на избирательному участке вызвало ажиотаж у прессы: сквозь массовое скопление журналистов он с трудом прошел к месту голосования, а после него вынужден был дать импровизированную пресс-конференцию, ответив на актуальные вопросы — о перспективах назначения нового генсека ОДКБ, об аресте экс-президента Роберта Кочаряна, про демократию, к которой стремится страна.

К обеду погода улучшилась, выглянуло солнце, но очередей на участках все равно не наблюдалось. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила всего 48,63%. В апреле 2017 года этот показатель составлял 60,84%.

Пашинян заявил, что одной из причин низкой явки является отказ новых властей от практики подвоза избирателей на участки — чтобы «не повлиять на выбор народа». Между тем ряд экспертов считает, что сторонники «бархатной революции», вдохновленные ее успехом и социологическими опросами, обещавшими «Моему шагу» не менее 60% голосов, расслабились и решили провести воскресенье в других заботах.

Наблюдения и нарушения

Выборы освещают журналисты 70 местных и около 40 иностранных СМИ, в том числе из России. Также за ходом голосования следили наблюдатели от восьми международных и 22 местных организаций. В частности, миссия от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ состоит из более чем 250 наблюдателей, еще более 80 человек входят в миссию наблюдателей СНГ.

Днем глава полиции республики Валерий Осипян заявил, что предвыборная кампания прошла без существенных нарушений. Следственный комитет (СК) Армении, по последним данным, в воскресенье зарегистрировал 49 жалоб о нарушениях закона во время голосования. В Генеральной прокуратуре страны сообщили, что рассмотрели 65 сообщений о нарушениях, 32 из которых содержали признаки преступлений.

Между тем опрошенные ТАСС наблюдатели от ЦИК РФ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщали, что процесс голосования проходил в спокойной обстановке.