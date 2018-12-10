Конгрессмен-демократ заявил, что Трампу может грозить тюрьма после окончания полномочий

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ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Старший демократ в спецкомитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф, которому прочат пост председателя этого комитета в новом составе Конгресса, считает, что Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение после окончания срока его президентских полномочий. С таким мнением конгрессмен выступил в эфире передачи «Лицом к нации» телеканала CBS в воскресенье.

«Существует очень реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции может предъявить ему обвинение. Он может стать первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок, — убежден Шифф. — Мы обсуждали вопрос о помиловании, которое президент может предлагать тем или иным людям или же которым он может их дразнить. Но еще больший вопрос может возникнуть в будущем, когда уже следующий президент будет решать, помиловать ли ему Дональда Трампа».

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Демократ связал возможность предъявления обвинения Трампу с данными, которые стали известны в пятницу, когда федеральные прокуроры в нью-йоркском районе Манхэттен направили в суд в Нью-Йорке документы, из которых следует, что юрист Трампа Майкл Коэн выплачивал деньги экс-порноактрисе и бывшей фотомодели в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях с нынешним хозяином Белого дома по прямому указанию последнего.

Как отмечало агентство Associated Press, это первый случай, когда следователи указали на потенциальную связь Трампа с предполагаемым федеральным преступлением. Однако никаких обвинений непосредственно в адрес президента в документах не содержится. Трамп ранее отрицал, что знал о выплатах, утверждая, что Коэн действовал без его ведома.

В августе текущего года Коэн в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.