Конгрессмен-демократ заявил, что Трампу может грозить тюрьма после окончания полномочий
Адам Шифф связал такую возможность с данными о том, что юрист президента США Коэн выплачивал деньги
Адам Шифф связал такую возможность с данными о том, что юрист президента США Коэн выплачивал деньги
ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Старший демократ в спецкомитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф, которому прочат пост председателя этого комитета в новом составе Конгресса, считает, что Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение после окончания срока его президентских полномочий. С таким мнением конгрессмен выступил в эфире передачи «Лицом к нации» телеканала CBS в воскресенье.
«Существует очень реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции может предъявить ему обвинение. Он может стать первым за долгое время президентом, которому
Демократ связал возможность предъявления обвинения Трампу с данными, которые стали известны в пятницу, когда федеральные прокуроры в
Как отмечало агентство Associated Press, это первый случай, когда следователи указали на потенциальную связь Трампа с предполагаемым федеральным преступлением. Однако никаких обвинений непосредственно в адрес президента в документах не содержится. Трамп ранее отрицал, что знал о выплатах, утверждая, что Коэн действовал без его ведома.
В августе текущего года Коэн в суде в
По итогам состоявшихся в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей. Конгресс приступит к работе в новом составе в январе 2019 года. Тогда произойдут изменения в составе комитетов, а их председателями в Палате представителей станут представители Демократической партии.