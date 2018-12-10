Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении

Источник: AFP 2018

«Блок “Мой шаг” набирает 70,16% голосов. Идущая второй партия “Процветающая Армения” — 8,34%», — говорится в сообщении на сайте ЦИК. По промежуточным результатам, пятипроцентный барьер на выборах в парламент преодолевает также партия прозападной ориентации «Светлая Армения» с 6,5%. Армянская революционная партия «Дашнакцутюн» пока не проходит в парламент с 4,27%. Явка на выборах оказалась сравнительно низкой (48,63%).

По армянскому законодательству, парламент формируют партии и блоки, набравшие больше 5% и 7% голосов соответственно. При этом в парламенте должны быть представлены не менее трех политических сил.

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Результаты голосования говорят о том, что блок «Мой шаг» получит абсолютное большинство в парламенте, заявил журналистам Пашинян. «Эффективность парламента связана с результатами. Понятно, что граждане Армении формируют абсолютное революционное большинство в парламенте. Если тенденция сохранится, то не будет необходимости в законодательных поправках, будет также конституционное большинство», — передал слова Пашиняна «Арменпресс». «Думаю, что у нас будет мандат править страной», — отметил он в предвыборном штабе блока, отказавшись от дальнейших комментариев до подведения окончательных итогов.

Победа блока Пашиняна была ожидаемой. В начале ноября президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и о назначении внеочередных парламентских выборов после того, как парламент Армении второй раз отклонил кандидатуру Пашиняна. Пашинян объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра в середине октября. Свое решение он объяснил необходимостью распустить парламент и провести внеочередные выборы Национального собрания до конца года.