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07:32 (мск), источник: ТАСС

Пашинян заявил, что гордится «могучим народом» Армении

ЕРЕВАН, 10 декабря /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян после оглашения окончательных результатов парламентских выборов заявил, что гордится «могучим народом» республики.

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Источник: РИА "Новости"

«Могучий, могучий, могучий народ, — написал он в понедельник на своей странице Facebook. — Люблю вас всех, горжусь вами и преклоняюсь».

По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 избирательных участков Армении блок Пашиняна набрал 70,43% голосов. Также в законодательный орган проходят партии «Процветающая Армения (8,27% голосов) и «Просвещенная Армения» (6,37% голосов).

Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав лишь 4,7%.

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