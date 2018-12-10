Пашинян заявил, что гордится «могучим народом» Армении
ЕРЕВАН, 10 декабря /ТАСС/. Исполняющий обязанности
ЕРЕВАН, 10 декабря /ТАСС/. Исполняющий обязанности
«Могучий, могучий, могучий народ, — написал он в понедельник на своей странице Facebook. — Люблю вас всех, горжусь вами и преклоняюсь».
По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 избирательных участков Армении блок Пашиняна набрал 70,43% голосов. Также в законодательный орган проходят партии «Процветающая Армения (8,27% голосов) и «Просвещенная Армения» (6,37% голосов).
Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер, набрав лишь 4,7%.