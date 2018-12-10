В Свердловской области упразднен департамент, который возглавляла чиновница Глацких

Источник: ЕР

В его состав войдет в том числе департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких отстранена от должности после резонансного высказывания о том, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители». Об этом сообщил в понедельник департамент информационной политики области.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти — министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», — говорится в сообщении.

Войдет ли в состав министерства Ольга Глацких, в тексте не указано.

По словам губернатора, которые приводит департамент, в регионе сейчас идет оптимизация исполнительных органов власти, которая предусматривает «создание современных, отвечающих требованиям времени управленческих структур, сокращение численности госслужащих при одновременном повышении их квалификации и ответственности».

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По словам вице-губернатора Павла Крекова, также ставится задача по усилению воспитательной функции, реализации социальных проектов для молодежи, формированию позитивных моделей поведения подрастающего поколения.

О скандале

Ранее на YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, в котором чиновница говорит, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать».

После появления видеозаписи она извинилась за свое высказывание, отметив, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство». Слова, по мнению чиновницы, были вырваны из контекста. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности на время служебной проверки.

Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимает пост руководителя департамента молодежной политики в администрации Свердловской области.