Суд ЕС постановил, что у Британии есть право отозвать уведомление о Brexit

«Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о своем намерении выйти из Европейского союза. Такой отзыв, принятый в соответствии с ее конституционными нормами, привел бы к тому, что Соединенное Королевство осталось бы в союзе без изменений в отношении его статуса государства-члена», — говорится в решении суда, распространенном в понедельник его пресс-службой.