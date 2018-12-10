Суд ЕС постановил, что у Британии есть право отозвать уведомление о Brexit
БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Суд ЕС постановил, что у Великобритании есть право отозвать свое уведомление о выходе из Евросоюза, что сохранило бы статус
БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Суд ЕС постановил, что у Великобритании есть право отозвать свое уведомление о выходе из Евросоюза, что сохранило бы статус
«Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о своем намерении выйти из Европейского союза. Такой отзыв, принятый в соответствии с ее конституционными нормами, привел бы к тому, что Соединенное Королевство осталось бы в союзе без изменений в отношении его статуса государства-члена», — говорится в решении суда, распространенном в понедельник его
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС был обнародован 14 ноября. Он охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает в себя протоколы, касающиеся Ирландии, Гибралтара и Кипра. 25 ноября на внеочередном саммите 27 стран ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании.