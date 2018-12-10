В Кремле назвали клеветой сообщения о возможном вмешательстве РФ в дела Франции

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«Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются ничем иным, как клеветой», — сказал Песков.

Новость СБУ обвинила Россию в беспорядках во Франции

Он подчеркнул, что события в Париже являются «исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, Москва придает «очень большое значение развитию отношений с Парижем». «Над этим обе стороны очень активно работают. Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», — сказал Песков.

Журналисты попросили прокомментировать сообщения о том, что Франция начала расследование о возможной причастности РФ к массовым протестам в Париже. Между тем Песков уточнил:

Я бы вас поправил: не о возможной причастности России. Как я слышал из заявлений — о возможном вмешательстве извне. Россию уже потом наши «друзья» стали сюда укладывать.

Во Франции уже в течение месяца каждую субботу проходят акции протеста против правительства, организованные движением «Желтых жилетов». Изначально речь шла об автомобилистах, протестующих против повышения налога на бензин, однако со временем перечень требований демонстрантов расширился. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил о решении не повышать налог на горючее, однако несмотря на это 8 декабря в Париже и других городах прошли масштабные акции «Желтых жилетов».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Lx4rAgGWGaU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этот день, согласно последним официальным данным, на улицах насчитывалось 125 тыс. демонстрантов, 135 человек получили ранения. Стражи порядка задержали в Париже 1385 человек, а 974 их них оставили под стражей.