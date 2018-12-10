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13:50 (мск), источник: ТАСС

Эксперты назвали назначение Лимаренко главой Сахалина «выверенным решением президента»

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Назначение временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области президента группы компаний «АСЭ» (ASE) Валерия Лимаренко является важным и выверенным решением главы государства. Такое мнение выразили ТАСС опрошенные в понедельник эксперты.

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Источник: Пресс-служба Президента России

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области. Олега Кожемяко, который возглавлял Сахалинскую область более двух лет, в сентябре Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Приморского края. В понедельник Лимаренко был представлен в должности.

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, Лимаренко является «одним из самых ярких и показательных» руководителей в кадровом резерве.

«У него огромнейший опыт: начинал он в Нижегородской области, пройдя путь от депутата городской думы города Саров, потом став министром ЖКХ Нижегородской области, был заместителем губернатора на таком ответственном направлении как строительство, энергетика и ЖКХ, и у него огромный опыт работы в Росатоме, связанный со строительством и проектированием», — напомнил он.

Для президента это назначение крайне важное, потому что Сахалин является инвестиционно привлекательным регионом, где реализовываются многие интересные проекты. Кроме того, там будет построен такой важный объект как Сахалинский мост.
Вячеслав Смирнов
директор Института политической социологии

В свою очередь политолог Марат Баширов отметил, что врио главы Сахалина «равноудален от всех групп влияния, что для Сахалина, как для передового региона страны, очень важно». «Назначение Лимаренко — это выверенное решение президента. У него есть опыт госуправления и бизнес-управления, что является идеальным сочетанием. Плюс огромный кредит доверия со стороны президента, который знает Лимаренко лично», — добавил политолог.

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