Эксперты назвали назначение Лимаренко главой Сахалина «выверенным решением президента»

Источник: Пресс-служба Президента России

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области. Олега Кожемяко, который возглавлял Сахалинскую область более двух лет, в сентябре Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Приморского края. В понедельник Лимаренко был представлен в должности.

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, Лимаренко является «одним из самых ярких и показательных» руководителей в кадровом резерве.

«У него огромнейший опыт: начинал он в Нижегородской области, пройдя путь от депутата городской думы города Саров, потом став министром ЖКХ Нижегородской области, был заместителем губернатора на таком ответственном направлении как строительство, энергетика и ЖКХ, и у него огромный опыт работы в Росатоме, связанный со строительством и проектированием», — напомнил он.

Для президента это назначение крайне важное, потому что Сахалин является инвестиционно привлекательным регионом, где реализовываются многие интересные проекты. Кроме того, там будет построен такой важный объект как Сахалинский мост. Вячеслав Смирнов директор Института политической социологии