Подсчитаны контактировавшие с русскими соратники Трампа

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Газета ссылается на документы расследования, в том числе появившиеся в последние две недели. По ее информации, в целом россияне взаимодействовали по меньшей мере с 14 партнерами республиканца во время его избирательной кампании и последующего переходного периода перед вступлением в должность главы государства. Отмечается, что в прошлом году выявленное число было меньше — девять человек.

«Снова, и снова, и снова в течение 18-месячной президентской кампании Дональда Трампа российские граждане устанавливали контакт с ближайшими членами его семьи и друзьями, а также с лицами на периферии его орбиты», — говорится в материале.

Отмечается, что россияне предлагали помощь во время борьбы за пост или поддержку бизнесу, а также компромат на оппонента-демократа Хиллари Клинтон или продвигали идею встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, «экстраординарно как количество контактов, так и их характер». В то же время Мюллер крайне медленно раскрывает доказательства, поэтому пока нет свидетельств, что эти связи привели к какой-либо координации между сторонами, пишет The Washington Post.

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7 декабря Трамп рассказал о большом докладе, который его адвокаты готовят в ответ на еще не опубликованные результаты расследования спецпрокурора. Днем ранее президент назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией.

Мюллер с 2017 года ведет дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Первые результаты ожидаются в 2019 году. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.