Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Психолог рассказал, как правильно разговаривать с сыновьями
«Что случилось, пока не понятно»: в Египте погибли россияне
Россияне сметают жилье в Греции, чтобы стать европейцами
Дочь Владимира Машкова показала редкое фото его внучек
Психолог рассказал, как правильно разговаривать с сыновьями
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети»
Российский “Пенициллин” находит цель за 25 км за 5 секунд - СМИ
Авторитет Стёпа с сыновьями погиб в массовом ДТП
«Уронила телефон в воду и погибла»: скончалась чемпионка РФ
Убивший в РФ 60 женщин получил 2й пожизненный срок
Не потянул: Порнозвезда Беркова ушла от актера Стоянова - причины
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Массовые отставки в Пенсионном фонде РФ: что происходит
15-летняя чемпионка погибла, уронив телефон в воду
13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны контактировавшие с русскими соратники Трампа

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показало, что более десятка человек из окружения нынешнего президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами. Об этом пишет The Washington Post.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Газета ссылается на документы расследования, в том числе появившиеся в последние две недели. По ее информации, в целом россияне взаимодействовали по меньшей мере с 14 партнерами республиканца во время его избирательной кампании и последующего переходного периода перед вступлением в должность главы государства. Отмечается, что в прошлом году выявленное число было меньше — девять человек.

«Снова, и снова, и снова в течение 18-месячной президентской кампании Дональда Трампа российские граждане устанавливали контакт с ближайшими членами его семьи и друзьями, а также с лицами на периферии его орбиты», — говорится в материале.

Отмечается, что россияне предлагали помощь во время борьбы за пост или поддержку бизнесу, а также компромат на оппонента-демократа Хиллари Клинтон или продвигали идею встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, «экстраординарно как количество контактов, так и их характер». В то же время Мюллер крайне медленно раскрывает доказательства, поэтому пока нет свидетельств, что эти связи привели к какой-либо координации между сторонами, пишет The Washington Post.

Новость
Bloomberg узнал подробности контактов Вексельберга с бывшим адвокатом Трампа

7 декабря Трамп рассказал о большом докладе, который его адвокаты готовят в ответ на еще не опубликованные результаты расследования спецпрокурора. Днем ранее президент назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией.

Мюллер с 2017 года ведет дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Первые результаты ожидаются в 2019 году. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

AP 2018
1/10

17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
2/10

Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
3/10

Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
4/10

Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
5/10

Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
6/10

Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

7/10

Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

8/10

Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
9/10

13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
10/10

12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

Следите за развитием темы «Russiagate.»
 В ПФР рассказали о размерах пенсии россиян
Российских врачей и учителей оставят без подарков
Евросоюз ввел санкции из-за выборов в Донбассе
Крупнейшему городу Азии предсказали скорую катастрофу
Минкомсвязь утвердила график отключения аналогового телевещания
Ученые: 252 млн лет назад Земля почти умерла
ФАС возбудила дело после обращения ФСБ о закупках Росгвардии
Киркоров выступил за участие Бузовой в конкурсе «Евровидение»
Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера
Спорт
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону Сборная России — вполне конкурентоспособная команда, а работать над ошибками предстоит решительно всем лидерам
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит «Сингапурские авиалинии» представили уникальный метод лечения авиафобии — самый протяженный в мире пассажирский рейс
Кино
Экс-участница «Дома 2» пытается попасть в группу Serebro Дарья Друзьяк прошла первый этап кастинга в коллектив
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Названы главные проблемы жителей российских городов
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Самые необычные дома, которые появятся в Москве
Дети
5-летняя дочь Пугачевой оказалась копией ее бабушки (фото) Примадонна поделилась архивным семейным снимком.
Леди
6 идей для маникюра на Новый год Давай определимся с тем, какой маникюр ты выберешь к Новому году. Мы нашли интересные варианты с оленями, звездочками и даже пирсингом.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь