В Конгрессе США задумались о возможном импичменте Трампа

Источник: AP 2018

По мнению конгрессмена, американский лидер «окружил себя жуликами» и был частью широкого «заговора против американского народа» с целью победить на выборах в 2016 году, сообщила радиостанция «Голос Америки».

Она отмечает, что демократ из Нью-Йорка Надлер, вероятно, станет председателем юридического комитета Палаты представителей, когда в январе будущего года контроль над ней получат демократы.

Новость Адвокат Дональда Трампа предупредил о восстании в случае импичмента

Надлер заявил телекомпании CNN, что законодатели должны решить, «насколько важны» обвинения против Трампа, однако обвинения с целью импичмента должны выдвигаться «только в случае серьезных правонарушений».

Конгрессмен высказал такое мнение через пару дней после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Д. Трампа Майкла Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Д. Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Д. Трампом и по его указанию.

По мнению Дж. Надлера, если эти утверждения в отношении Д. Трампа окажутся правдой, то они, «безусловно, могут стать основаниями для импичмента».

Трамп уже отверг новые обвинения против него в связи с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также обвинения в контактах его предвыборного штаба с Россией.

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