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17:19 (мск), источник: RTVi

Элла Памфилова: местные чиновники, которые ломают бедных членов избиркомов, мерзавцы

Местные чиновники, которые «ломают» членов избирательных комиссий, «мерзавцы», которым место в тюрьме. Такое мнение высказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая на всероссийском форуме «Молодежь. Выборы. Власть».

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Источник: РИА "Новости"

Памфилова рассказала, что региональные чиновники, которые считают себя «пупом земли», принуждают членов местных избиркомов нарушать закон и фальсифицировать выборы. Она назвала их «мерзавцами», которые «ломают» сотрудников избирательных комиссий.

Таких чиновников, по мнению Памфиловой, нужно привлекать к ответственности:

Их надо наказывать. К сожалению, я не вижу такой решительности особой по всем нашим заявлениям, обращениям со стороны правоохранительных органов. На местном уровне, к сожалению, часто идут отписки.

Памфилова уверена, что чиновники, которые давят на сотрудников местных избирательных комиссий, «сидеть должны, чтобы неповадно было ломать судьбы людей». Также глава ЦИК отметила, что ее ведомство часто просит Генпрокуратуру и Следственный комитет не вешать всю вину на членов избиркомов. «Легче всего наказать стрелочника, члена комиссии, которому выкрутили руки», — добавила она.

Выступая на форуме, Памфилова также пообещала, что ЦИК проведет всероссийские учения избиркомов. По ее словам, это связано с тем, что сейчас ведомство переводит выборную систему на «новые рельсы». Она добавила, что учения будут проходить в формате прямых трансляций.

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