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14:42 (мск), источник: Ведомости

Евросоюз ввел санкции из-за выборов в Донбассе

Евросоюз добавил в санкционный список девять человек из-за выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса — Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР).

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Источник: РИА "Новости"

Список опубликован в официальном журнале Евросоюза. В нем, в частности, фигурирует Леонид Пасечник, который по итогам голосования стал лидером ЛНР.

Помимо Пасечника в списке — Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко, председатели законодательных органов ДНР и ЛНР, в которых прошли выборы. Также под ограничительные меры попали председатели Центральных избирательных комиссий республик Ольга Позднякова и Елена Кравченко. Санкции предполагают визовые ограничения и заморозку активов на территории ЕС.

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5 декабря санкции были одобрены на уровне постпредов ЕС, о чем писал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк. В понедельник он написал, что санкции одобрили министры иностранных дел Евросоюза, а Reuters позже это подтвердил. Имена фигурантов нового списка до сих пор не назывались.

По данным Reuters, министры иностранных дел ЕС дали понять, что ограничительные меры, связанные с конфликтом России и Украины в Керченском проливе, приняты не будут. Руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что руководители МИД стран Евросоюза обсудили с украинским коллегой Павлом Климкиным «последние события в Азовском море, но также — и это главное — поддержку Украины, украинского народа и территориальные целостности страны».

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Выборы лидеров и депутатов законодательных органов в самопровозглашенных республиках Донбасса прошли 11 ноября. Они завершились победой действующего руководства: в ДНР — Дениса Пушилина и провластного движения «Донецкая республика», в ЛНР — Леонид Пасечник и его движения «Мир Луганщине». Явка составила около 80% в ДНР и 77% в ЛНР.

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, а также украинский президент Петр Порошенко назвали эти выборы незаконными. Кремль заявлял, что Россия «с пониманием» относится к этим выборам и что их проведение не скажется на выполнение минских договоренностей.

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