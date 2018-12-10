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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев засекретил документ о плане следования украинских кораблей через Керченский пролив

Командование Военно-морских сил Украины отказалось опубликовать документы о маршруте следования украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября, сообщает агентство «Украинские новости». В ведомстве отмечают, что содержание документа является государственной тайной.

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«В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года № 440, запрашиваемая информация относится к содержащей государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в ответе ВМС Украины на запрос агентства.

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Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля с 24 членами экипажей. Российские пограничники при задержании применили оружие, ранения получили три человека. Позже всех украинских военных арестовали и перевели в московские СИЗО. ФСБ утверждает, что корабли Украины незаконно пересекли российскую границу. По информации службы, погранкатера Украины с августа угрожали России применением оружия.

В ответ на инцидент в Керченском проливе Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Россия вводить ответные ограничения не планирует.

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