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16:35 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Об этом украинский президент написал в Twitter.

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Источник: РИА Новости

Действие документа прекратится с 1 апреля 2019 года.

В сентябре Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора. Как поясняли в Киеве, тогда речь шла не о денонсации, а о решении не продлевать соглашение.

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Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление.

Против выступила и украинская оппозиция, заявив, что подобный шаг противоречит национальным интересам, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с Москвой.

Договор о дружбе

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией подписали в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет. Предусматривается автоматическое продление на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

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