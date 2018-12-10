Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Источник: РИА Новости

Действие документа прекратится с 1 апреля 2019 года.

В сентябре Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора. Как поясняли в Киеве, тогда речь шла не о денонсации, а о решении не продлевать соглашение.

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Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление.

Против выступила и украинская оппозиция, заявив, что подобный шаг противоречит национальным интересам, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с Москвой.

Договор о дружбе