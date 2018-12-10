Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Брэкзиту

Источник: AP 2018

Мэй должна была выступить в парламенте с предложением проголосовать 11 декабря за ее план. За несколько часов до выступления премьер-министра, в британской прессе появились сообщения, что глава правительства отложит голосование, так как выяснилось, что она не получит поддержки парламентариев.

Теперь голосование по плану выхода Великобритании из ЕС должно состояться до 21 января. При этом в ЕС настаивают, что план до этого согласованный Мэй и Евросоюзом — единственный возможный вариант по выходу Великобритании и не допускают его пересмотра.

В случае, если Мэй не удастся заручиться поддержкой парламентариев, Соединенному королевству либо придется выходить из союза без каких либо договоренностей, либо провести досрочные парламентские выборы.

Кроме того, Британия может провести еще одно голосование по выходу или вовсе отказаться от него (такую возможность 10 декабря допустил суд ЕС).

Мэй выступает категорически против повторного голосования по Брекзиту.