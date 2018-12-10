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18:52 (мск), источник: RTVi

Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Брэкзиту

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отложила дату голосования в парламенте по плану выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.

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Источник: AP 2018

Мэй должна была выступить в парламенте с предложением проголосовать 11 декабря за ее план. За несколько часов до выступления премьер-министра, в британской прессе появились сообщения, что глава правительства отложит голосование, так как выяснилось, что она не получит поддержки парламентариев.

Теперь голосование по плану выхода Великобритании из ЕС должно состояться до 21 января. При этом в ЕС настаивают, что план до этого согласованный Мэй и Евросоюзом — единственный возможный вариант по выходу Великобритании и не допускают его пересмотра.

В случае, если Мэй не удастся заручиться поддержкой парламентариев, Соединенному королевству либо придется выходить из союза без каких либо договоренностей, либо провести досрочные парламентские выборы.

Кроме того, Британия может провести еще одно голосование по выходу или вовсе отказаться от него (такую возможность 10 декабря допустил суд ЕС).

Мэй выступает категорически против повторного голосования по Брекзиту.

В середине ноября план Мэй одобрил кабинет министров, а затем лидеры стран ЕС. По плану главы правительства, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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