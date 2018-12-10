Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Брэкзиту
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отложила дату голосования в парламенте по плану выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отложила дату голосования в парламенте по плану выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Sky News.
Мэй должна была выступить в парламенте с предложением проголосовать 11 декабря за ее план. За несколько часов до выступления
Теперь голосование по плану выхода Великобритании из ЕС должно состояться до 21 января. При этом в ЕС настаивают, что план до этого согласованный Мэй и Евросоюзом — единственный возможный вариант по выходу Великобритании и не допускают его пересмотра.
Кроме того, Британия может провести еще одно голосование по выходу или вовсе отказаться от него (такую возможность 10 декабря допустил суд ЕС).
Мэй выступает категорически против повторного голосования по Брекзиту.
В середине ноября план Мэй одобрил кабинет министров, а затем лидеры стран ЕС. По плану главы правительства, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.