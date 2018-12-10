Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

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Глава государства принял подобное решение на фоне протестов «желтых жилетов».

Французский президент осудил насилие, проявленное в ходе манифестаций. По словам Макрона, этим преступлениям нет оправданий.

Он подчеркнул, что «мы все видели игры оппортунистов, которые пытались воспользоваться искренним гневом…, мы видели политиков, чьи проекты заключаются в том, чтобы пошатнуть республику и устроить анархию».

Макрон отметил, что многие французы могут разделить гнев и негодование, но на самом деле он возник не из-за налогов, а по глобальным причинам.

Французский президент заявил, что считает гнев «справедливым», однако никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий.

«Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия», — отметил он.

Предложенные главой государства меры по преодолению кризиса во вторник представит парламентариям премьер-министр.

Протесты «желтых жилетов»

С середины ноября во Франции проходят масштабные акции протеста «желтых жилетов». Манифестанты изначально выступали против повышения цен на бензин, а потом начали выражать недовольство социальной ситуацией в стране.

Массовые протесты сопровождаются столкновения демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей, разрушениями банков и магазинов.