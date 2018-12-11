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01:02 (мск), источник: ТАСС

Объявленные Макроном экономические меры потребуют €8−10 млрд расходов

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют затрат на сумму от €8−10 млрд. Об этом сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо, отвечающий за бюджетную политику страны.

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«Потребуется от €8 до €10 млрд ", — сказал Дюссо, комментируя по просьбе журналистов пакет мер, представленных в понедельник французским лидером. «Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и смотрим, как их финансировать», — отметил он.

Президент Франции в понедельник вечером обратился к нации с посланием, объявив о решениях, которые он принял на фоне кризиса, связанного с выступлениями «желтых жилетов». Макрон, в частности, пообещал повышения минимальной месячной оплаты труда на €100 с 2019 года, дополнительную необлагаемую налогами премию работающим французам в конце этого года, отмену налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже €2 тыс. Также французский лидер осудил насилие против полиции во время протестов.

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Меры, объявленные Макроном, стали ответом на требования движения «желтых жилетов», проводящих с середины ноября акции протеста. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. Несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат, «желтые жилеты» намерены продолжать свои акции.

Согласно последним данным правоохранительных органов, общее число задержанных в ходе акций протеста движения «желтых жилетов» с середины ноября превысило 4,5 тыс. человек.

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