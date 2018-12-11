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10:31 (мск), источник: Интерфакс

Помпео назвал полет в Венесуэлу российских ракетоносцев растратой госсредств

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку Россией двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу «растратой государственных средств».

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Источник: AFP 2018

«Российское правительство отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают», — написал Помпео в твиттере госдепа США.

Сообщение госсекретаря США иллюстрирует фотография Ту-160, выполняющего полет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет с территории России в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские военные заявили, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тыс. км.

Ранее в понедельник американские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщили, что Россия направляет в Венесуэлу Ту-160 для проведения серии учений, которые, в частности, будут включать дозаправку на дальних расстояниях.

В Венесуэлу на учения прибыли российские бомбардировщики Ту-160
Во время загрузки произошла ошибка.
06:27 (мск)© Ньюстюб
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