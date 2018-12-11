Помпео назвал полет в Венесуэлу российских ракетоносцев растратой госсредств

Источник: AFP 2018

«Российское правительство отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают», — написал Помпео в твиттере госдепа США.

Сообщение госсекретаря США иллюстрирует фотография Ту-160, выполняющего полет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет с территории России в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UcX3dxuN7GM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские военные заявили, что в ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тыс. км.