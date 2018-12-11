Госдеп исключил Россию из списка опасных для посещения стран
Госдепартамент США исключил Россию из перечня стран, которые американским гражданам рекомендуется посещать с особой осторожностью.
Госдепартамент США исключил Россию из перечня стран, которые американским гражданам рекомендуется посещать с особой осторожностью.
Теперь, по мнению американского ведомства, РФ относится к категории государств, в которых необходимо «проявлять повышенную осторожность
При этом, как утверждает Госдеп, некоторые области России представляют повышенный риск для туристов. В частности, ведомство рекомендует отказаться от поездок:
Посольство России в США восприняло решение Госдепа «с удовлетворением», заявив, что «старые страшилки просто перестали работать». «Видим в этом признание очевидной реальности. Только в Москве в период Чемпионата мира по футболу побывало 167 тыс. гостей из США. В нашей столице и других городах они увидели совсем не ту Россию, которую им “живописует” местный мейнстрим с подачи русофобских кругов во власти», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В диппредставительстве РФ пообещали продолжить «рекламировать американцам» Северный Кавказ и Крым.
Обновленный список рекомендаций для путешественников Госдеп опубликовал в январе 2018 года. Ведомство разделяет все государства на четыре категории: 1. те, куда можно путешествовать без опаски; 2. страны, которые надо посещать с особой осторожностью; 3. страны, поездки в которые лучше пересмотреть; 4. государства, куда Госдеп советует не ездить.
Россия ранее относилась к третьей категории. Отдельно США отмечали Чечню, Ингушетию и Дагестан, утверждая, что в этих регионах «местные банды похищали для выкупа граждан США и других иностранцев». В посольстве США объяснили, что внесение РФ в список опасных для посещения стран было обусловлено риском «терактов и притеснений». Теперь Россия выходит во вторую категорию стран.