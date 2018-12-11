Госдеп исключил Россию из списка опасных для посещения стран

Источник: AP 2018

Теперь, по мнению американского ведомства, РФ относится к категории государств, в которых необходимо «проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, домогательств и необоснованного применения местных законов».

При этом, как утверждает Госдеп, некоторые области России представляют повышенный риск для туристов. В частности, ведомство рекомендует отказаться от поездок:

на Северный Кавказ (в том числе в Чечню и на горную вершину Эльбрус) — из-за терроризма и риска гражданских беспорядков;.

терроризма и риска гражданских беспорядков;. в Крым — «из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

Посольство России в США восприняло решение Госдепа «с удовлетворением», заявив, что «старые страшилки просто перестали работать». «Видим в этом признание очевидной реальности. Только в Москве в период Чемпионата мира по футболу побывало 167 тыс. гостей из США. В нашей столице и других городах они увидели совсем не ту Россию, которую им “живописует” местный мейнстрим с подачи русофобских кругов во власти», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Еще одной причиной исключения России из списка опасных для посещения стран дипломаты назвали «давление американских ВУЗов и экспертных кругов»: их контакты с российскими коллегами «часто становились жертвой искусственных бюрократических барьеров», считают в посольстве РФ.

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В диппредставительстве РФ пообещали продолжить «рекламировать американцам» Северный Кавказ и Крым.

Обновленный список рекомендаций для путешественников Госдеп опубликовал в январе 2018 года. Ведомство разделяет все государства на четыре категории: 1. те, куда можно путешествовать без опаски; 2. страны, которые надо посещать с особой осторожностью; 3. страны, поездки в которые лучше пересмотреть; 4. государства, куда Госдеп советует не ездить.