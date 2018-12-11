У дагестанских коррупционеров нашли московских кураторов

Источник: РИА "Новости"

В Дагестане знают, что в республике нет и не было ни одного вора и бандита, у которого нет куратора в Москве. Рамазан Абдулатипов экс-глава Дагестана

Есть целый класс людей, которые годами перекачивали средства из Дагестана в Подмосковье, строя свои коттеджи, заявил Абдулатипов. По словам чиновника, когда он на посту главы Дагестана начал наводить порядок, поступления в Москву снизились. Этот фактор Абдулатипов считает одной из причин своей отставки.

Я снял с работы четверых министров за коррупционные дела. Снял 22 руководителя городов и районов за коррупцию. А в результате с чем боролся, на то и напоролся. Обвинили за все, что там было, весь бардак, который еще со времен Петра Великого. Рамазан Абдулатипов экс-глава Дагестана

Абдулатипов добавил, что лично его не вызывали к следователям и не предъявляли никаких обвинений. «Ничего не было. Я думаю, что и не должно быть. Я спас республику, мужественно реализуя поручения президента, победив терроризм и бандитизм», — заявил он.

Абдулатипов рассказал, что направлял властям письма в защиту арестованных за коррупцию дагестанских чиновников, своего брата, а также основателей группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.