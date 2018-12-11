Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секрет сохранения должности скандальной чиновницы раскрыт
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит
5 ошибок, которые убивают любой брак
Дочери Ларисы Гузеевой изменил возлюбленный
Как обустроить подоконник: 10 примеров из российского опыта
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
«Спартак» и трансферы: ключевые фигуры
Расписание клубного чемпионата мира по футболу — 2018
Как губернатор наказал чиновницу за фразу "вас не просили рожать"
США обратились к странам с просьбой помочь в войне
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Раскрыта новая схема обмана клиентов «Сбербанка»
«Что случилось, пока не понятно»: в Египте погибли россияне
Массовые отставки в Пенсионном фонде: чем вызваны
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
12:20 (мск), источник: Интерфакс

Кремль прокомментировал сообщение Bild о найденном удостоверении Штази на имя Путина

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что главе российского государства Владимиру Путину могло быть выдано удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази).

Наверх

«Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР», — сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете Bild, которая сообщила, что в архивах бывшего районного управления Штази в Дрездене было обнаружено удостоверение, выданное на имя майора В. Путина, которое продлевалось вплоть до 1989 года.

Вместе с тем Песков отметил, что «в то время — во времена СССР — КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями».

Турция начала сооружение военно-морской базы на Черном море
Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Названа самая прослушиваемая песня XX века
Директор Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей
Госдума повысила МРОТ в 2019 году
Как подготовиться к Новому году, чтобы не потратить лишних денег
Россияне признали массовый характер сексуальных домогательств
Спорт
«Спартак» и трансферы: ключевые фигуры Вариант в Бразилии с арендой Луиза Адриану в «Интернасионале» выглядит странным
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
ГАЗ наладит сборку «маленького» турбодизеля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Группа ГАЗ и Правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК)
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Ипотеку для селян задумали сделать вдвое дешевле
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Названы главные страхи арендаторов жилья
Популярные темы на «Детях»
Новая жена хочет порезать алименты! 423
про квартиры и ... моральное право 411
Садик и болезни 400
Светская жизнь - 22 364
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь