Кремль прокомментировал сообщение Bild о найденном удостоверении Штази на имя Путина
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU —
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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU —
«Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР», — сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете Bild, которая сообщила, что в архивах бывшего районного управления Штази в Дрездене было обнаружено удостоверение, выданное на имя майора В. Путина, которое продлевалось вплоть до 1989 года.
Вместе с тем Песков отметил, что «в то время — во времена СССР — КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями».