Кремль прокомментировал сообщение Bild о найденном удостоверении Штази на имя Путина

«Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР», — сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете Bild, которая сообщила, что в архивах бывшего районного управления Штази в Дрездене было обнаружено удостоверение, выданное на имя майора В. Путина, которое продлевалось вплоть до 1989 года.