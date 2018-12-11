Глава МИД Японии четыре раза подряд ушел от вопросов про мирный договор с РФ
ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшейся во вторник регулярной
ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшейся во вторник регулярной
Расшифровка его общения с прессой приводится на сайте японского внешнеполитического ведомства.
В частности, министра попросили прокомментировать заявление его российского коллеги Сергея Лаврова, который отметил, что признание Японией итогов Второй мировой войны необходимо для продолжения переговоров по мирному договору с Россией.
На это министр заявил, что «хочет тщательно подготовить атмосферу для переговоров» с РФ. Также Коно напомнили, что в отличие от него, представители российского правительства регулярно комментируют тему
На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и
В ответ на заключение в 1960 году
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