Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секрет сохранения должности скандальной чиновницы раскрыт
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Мужчина случайно выкашлял половину бронхов
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Как обустроить подоконник: 10 примеров из российского опыта
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
Фридман: За спиной Алибасов оскорбляет свою новую жену
Проигравшая Загитова не хочет звонить родителям
Как губернатор наказал чиновницу за фразу "вас не просили рожать"
США обратились к странам с просьбой помочь в войне
Ведущему РФ отказались лечить переломы и разбитое лицо в Европе
Новые данные о состоянии Лещенко в больнице - СМИ
Дорого заплатил: экс-министр Улюкаев отдал 130 млн руб.
25% врачей РФ признались: приказывали обманывать
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
8Конфликт в Керченском проливе
15:00 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Японии четыре раза подряд ушел от вопросов про мирный договор с РФ

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшейся во вторник регулярной пресс-конференции несколько раз подряд ушел от вопросов, касающихся мирного договора с Россией и хода переговоров по этой теме.

Наверх
Источник: Reuters

Расшифровка его общения с прессой приводится на сайте японского внешнеполитического ведомства.

В частности, министра попросили прокомментировать заявление его российского коллеги Сергея Лаврова, который отметил, что признание Японией итогов Второй мировой войны необходимо для продолжения переговоров по мирному договору с Россией.

Коно четыре раза подряд просил журналистов «перейти к другому вопросу». В результате один из них сказал, что подобные ответы не соответствуют формату пресс-конференции.
Новость
Песков исключил автоматическую передачу Курил Японии

На это министр заявил, что «хочет тщательно подготовить атмосферу для переговоров» с РФ. Также Коно напомнили, что в отличие от него, представители российского правительства регулярно комментируют тему российско-японских отношений.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Читайте также:

Владимир Путин: Россия готова продолжить диалог с Японией по мирному договору
Во время загрузки произошла ошибка.
15 ноября© Ньюстюб
 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Председатель КС сравнил Конституцию с Mercedes последней модели
Абдулатипов: В республике не было вора без куратора из Москвы
Захарова прокомментировала ремонт дачи за счет телешоу
Названа самая прослушиваемая песня XX века
Московского участкового посадили на 13 лет за работу на ЦРУ
Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Спорт
Чемпионат России по футболу взял паузу Промежуточные итоги осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ)
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
ГАЗ наладит сборку «маленького» турбодизеля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Группа ГАЗ и Правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК)
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Популярные темы на «Детях»
про квартиры и ... моральное право 613
Новая жена хочет порезать алименты! 518
Садик и болезни 479
Светская жизнь - 22 426
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь