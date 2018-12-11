Глава МИД Японии четыре раза подряд ушел от вопросов про мирный договор с РФ

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Расшифровка его общения с прессой приводится на сайте японского внешнеполитического ведомства.

В частности, министра попросили прокомментировать заявление его российского коллеги Сергея Лаврова, который отметил, что признание Японией итогов Второй мировой войны необходимо для продолжения переговоров по мирному договору с Россией.

Коно четыре раза подряд просил журналистов «перейти к другому вопросу». В результате один из них сказал, что подобные ответы не соответствуют формату пресс-конференции.

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На это министр заявил, что «хочет тщательно подготовить атмосферу для переговоров» с РФ. Также Коно напомнили, что в отличие от него, представители российского правительства регулярно комментируют тему российско-японских отношений.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

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