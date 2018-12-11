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13:06 (мск), источник: Интерфакс

Песков ответил Помпео на слова о разбазаривании госсредств

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недипломатичным и неуместным высказывание госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего, что отправка в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 является «разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами».

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Источник: AP 2018

«Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны, тем более, наверно, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно», — сказал Песков на вопрос, даст ли Кремль оценку этим высказываниям.

Он также добавил, что «со временем президент дает оценку госсекретарям США». «Может быть, такая оценка последует со временем и в отношении таких недипломатичных реплик господина Помпео», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Мы продолжаем искать конструктивных отношений с нашими партнерами за океаном и надеемся, что рано или поздно последует взаимность со стороны Вашингтона», — заключил Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что не совсем правильно комментировать высказывания госсекретаря США, и выразил надежду, что оценку его высказываниям даст МИД России.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет с территории России в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.

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Местные СМИ сообщили, что прибывшие в Венесуэлу российские самолеты примут участие в совместных учениях с военными этой страны.

В Венесуэлу на учения прибыли российские бомбардировщики Ту-160
Во время загрузки произошла ошибка.
06:27 (мск)© Ньюстюб
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