Песков ответил Помпео на слова о разбазаривании госсредств

Источник: AP 2018

«Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны, тем более, наверно, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно», — сказал Песков на вопрос, даст ли Кремль оценку этим высказываниям.

Он также добавил, что «со временем президент дает оценку госсекретарям США». «Может быть, такая оценка последует со временем и в отношении таких недипломатичных реплик господина Помпео», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Мы продолжаем искать конструктивных отношений с нашими партнерами за океаном и надеемся, что рано или поздно последует взаимность со стороны Вашингтона», — заключил Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что не совсем правильно комментировать высказывания госсекретаря США, и выразил надежду, что оценку его высказываниям даст МИД России.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет с территории России в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UcX3dxuN7GM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.