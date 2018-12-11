Песков ответил Помпео на слова о разбазаривании госсредств
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU —
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU —
«Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны, тем более, наверно, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно», — сказал Песков на вопрос, даст ли Кремль оценку этим высказываниям.
Он также добавил, что «со временем президент дает оценку госсекретарям США». «Может быть, такая оценка последует со временем и в отношении таких недипломатичных реплик господина Помпео», — сказал
«Мы продолжаем искать конструктивных отношений с нашими партнерами за океаном и надеемся, что рано или поздно последует взаимность со стороны Вашингтона», — заключил Песков.
При этом
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