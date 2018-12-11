Начальник антиэкстремистского управления МВД может покинуть свой пост
Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму
Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму
«Валиулин вскоре может покинуть должность», — сказал он.
Напомним, господин Валиулин был назначен на эту должность в сентябре 2012 года. Ранее он был главой Центра по противодействию экстремизму московского главка полиции. Тимур Валиулин находится в списке людей, против которых Минфин США вел санкции.