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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Начальник антиэкстремистского управления МВД может покинуть свой пост

Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор Тимур Валиулин скоро может быть отправлен в отставку, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: МВД РФ

«Валиулин вскоре может покинуть должность», — сказал он.

Напомним, господин Валиулин был назначен на эту должность в сентябре 2012 года. Ранее он был главой Центра по противодействию экстремизму московского главка полиции. Тимур Валиулин находится в списке людей, против которых Минфин США вел санкции.

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