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15:56 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о поставках боевых машин «Терминатор» в Африку

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Россия начала поставки в одну из африканских стран новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Началась реализация контракта на поставку “Терминаторов” в одну из стран Африки», — сказал источник.

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По его словам, в рамках этого контракта «Терминаторы» поставляются на узлах и агрегатах танка Т-90 — как и в российскую армию.

В ФСВТС России эту информацию не комментируют.

Партию БМПТ предыдущей модификации (на базе танка Т-72) в 2011 году у России купил Казахстан. Также «Терминатор» применялся российскими военными в операции в Сирии.

БМПТ — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

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