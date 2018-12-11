Источник сообщил о поставках боевых машин «Терминатор» в Африку

«Началась реализация контракта на поставку “Терминаторов” в одну из стран Африки», — сказал источник.
По его словам, в рамках этого контракта «Терминаторы» поставляются на узлах и агрегатах танка Т-90 — как и в российскую армию.
В ФСВТС России эту информацию не комментируют.
Партию БМПТ предыдущей модификации (на базе танка Т-72) в 2011 году у России купил Казахстан. Также «Терминатор» применялся российскими военными в операции в Сирии.
БМПТ — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.