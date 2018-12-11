Источник сообщил о поставках боевых машин «Терминатор» в Африку

Источник: РИА "Новости"

«Началась реализация контракта на поставку “Терминаторов” в одну из стран Африки», — сказал источник.

По его словам, в рамках этого контракта «Терминаторы» поставляются на узлах и агрегатах танка Т-90 — как и в российскую армию.

В ФСВТС России эту информацию не комментируют.

Партию БМПТ предыдущей модификации (на базе танка Т-72) в 2011 году у России купил Казахстан. Также «Терминатор» применялся российскими военными в операции в Сирии.