Председатель КС сравнил российскую Конституцию с «Мерседесом»
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что президентская республика помогла России пережить «хаос и развалы 90-х».
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что президентская республика помогла России пережить «хаос и развалы 90-х».
«Сколько шло разговоров: да что там президентская республика, давайте введем парламентскую. Но давайте не забывать, что президентская республика позволила в условиях конкретных России предотвратить хаос и развалы 90-х годов», — заявил Зорькин, выступая в Совете Федерации во вторник.
По его словам, современная российская конституция — это «БМВ», это «“Мерседес” последней марки, потому что там вообще все есть, если присмотреться».
Все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги, и понятно, что идеальная конституция может не сработать. (…) Дело не в том, в конечном счете, какая марка автомобиля — каждый выбирает по своему вкусу. Важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали — тогда будет весь хороший результат.
В среду, 12 декабря, в России будет отмечаться 25-летие принятия современной Конституции.
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