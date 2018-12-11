Председатель КС сравнил российскую Конституцию с «Мерседесом»

Все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги, и понятно, что идеальная конституция может не сработать. (…) Дело не в том, в конечном счете, какая марка автомобиля — каждый выбирает по своему вкусу. Важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали — тогда будет весь хороший результат.

Валерий Зорькин ​​​​​​​ председатель Конституционного суда РФ