Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
104 судна заблокированы: Украина выставила новые обвинения России
Гаишник из Сибири полвека хранил зажигалку от Шарля де Голля
Девочкам запретили носить колготки в школе
В моду вошел свитер-«попкорн»
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Ученые выделили пять типов алкоголиков
Фридман: За спиной Алибасов оскорбляет свою новую жену
Проигравшая Загитова не хочет звонить родителям
Шоу, которое раньше смотрели все, стало никому не нужно
Смешные надписи на русском, найденные в кино США
Ведущему РФ отказались лечить переломы и разбитое лицо в Европе
Новые данные о состоянии Лещенко в больнице - СМИ
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
8Конфликт в Керченском проливе
15:22 (мск), источник: Интерфакс

Председатель КС сравнил российскую Конституцию с «Мерседесом»

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что президентская республика помогла России пережить «хаос и развалы 90-х».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сколько шло разговоров: да что там президентская республика, давайте введем парламентскую. Но давайте не забывать, что президентская республика позволила в условиях конкретных России предотвратить хаос и развалы 90-х годов», — заявил Зорькин, выступая в Совете Федерации во вторник.

По его словам, современная российская конституция — это «БМВ», это «“Мерседес” последней марки, потому что там вообще все есть, если присмотреться».

Все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги, и понятно, что идеальная конституция может не сработать. (…) Дело не в том, в конечном счете, какая марка автомобиля — каждый выбирает по своему вкусу. Важно, чтобы на этом автомобиле правильно ехали — тогда будет весь хороший результат.
Валерий Зорькин ​​​​​​​
председатель Конституционного суда РФ

В среду, 12 декабря, в России будет отмечаться 25-летие принятия современной Конституции.

Справка
В России заговорили об изменениях в Конституции

Кому важно переписать главный документ страны.

Читайте также:

Российской конституции четверть века
Во время загрузки произошла ошибка.
6 декабря© Ньюстюб
Абдулатипов: В республике не было вора без куратора из Москвы
Захарова прокомментировала ремонт дачи за счет телешоу
Глава МИД Японии четырежды проигнорировал вопрос о мире с РФ
Названа самая прослушиваемая песня XX века
Московского участкового посадили на 13 лет за работу на ЦРУ
Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Спорт
Чемпионат России по футболу взял паузу Промежуточные итоги осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ)
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
ГАЗ наладит сборку «маленького» турбодизеля Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Группа ГАЗ и Правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК)
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Названы главные страхи арендаторов жилья
Стала известна стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год
Дети
Девочкам запретили носить колготки в школе Мать японской школьницы рассказала о странном запрете, с которым ее дочь столкнулась на занятиях с наступлением холодов. 
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь