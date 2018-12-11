Катания на лыжах и сертификаты на бытовую технику: на что еще в Новый год банки потратят более ста миллионов рублей

Источник: РИА "Новости"

Госбанки потратят в Новый год и крещенские праздники больше ста миллионов рублей. Daily Storm изучил их закупки за последние два месяца и обнаружил контракты на походы в театр, катание на лыжах, представительские и детские подарки. Корпоративы скрывают под кодовыми названиями «проведение мероприятия» и «организация активностей», их даты переносятся на православные праздники, а в некоторых случаях техническое задание скрыто от любопытных журналистов соглашениями о неразглашении конфиденциальной информации.

Примером переноса даты может служить ПАО ВТБ. Корпоратив в компании проведут не в Новый год и даже не в новогодние каникулы. 19 января сотрудники банка отметят Крещение. «Подготовку, организацию и проведение мероприятия» в ВТБ оценили в 10 миллионов рублей. Исполнитель должен придумать сценарий корпоратива с перформансами, музыкой, артистами, а главное — соревнованиями. Состязаться банкиры будут в скоростном спуске на лыжах, в сноуборде и в чем-нибудь еще — в зависимости от фантазии исполнителя и возможностей площадки. Для нее тоже прописали требования: мероприятие должно пройти в горнолыжном парке в Москве или Московской области. Принять участие в нем должны пять тысяч человек, из которых не менее 20 — VIP-персоны. Для последних будет разработана отдельная программа и специальный уровень доступа. Развлечения — также по заказу — придумают для гостей и детей. Питание, очевидно, будет платным, но только не для випов. Обладателям спецдопуска организуют фуршет, а все остальные перекусить смогут за свои деньги в семи фудтраках.

Тем не менее, рассчитывать на материальные бонусы сотрудники ВТБ все же могут. Компания в Новый год, очевидно, будет поощрять работников бытовой техникой.

Закупку на приобретение 1650 сертификатов номиналом от 2000 до 5000 рублей оценили в 7,8 миллиона рублей.

Закупка новогодних подарков обойдется ВТБ в 19,6 миллиона. И судя по наполнению наборов, получать их будут тоже люди особые. Один подарок должен включать по 150 грамм вишни, ананасов, миндаля и кофейных зерен в шоколадной глазури, кокосовые конфеты «Мон драже», по 50 грамм маршмеллоу и черного чая, баночку малинового варенья и елочную игрушку. Всего ВТБ нужно 4900 наборов.

Дочка банка — ЗАО ВТБ Спецдепозитарий — под Новый год заказала представительское мероприятие: поход в театр. Исполнитель должен купить 120 билетов на постановку «Мастер и Маргарита» в мастерской Петра Фоменко. К слову, именно она и выбрана исполнителем контракта, стоимость которого оценили в 453 600 рублей. Показ состоится 18 декабря. К слову, на момент подготовки материала на эту дату осталось всего 23 места — от 3750 до 10 тысяч рублей.

Крайне странную закупку в условиях декларируемой открытости госкомпаний объявил Сбербанк — на «услуги по организации и проведению активностей». Стоимость — 29,5 миллиона рублей. Правда, из документов совершенно неясно, какие активности и где планируется проводить. Техническое задание доступно только потенциальным исполнителям — участник тендера для получения ТЗ должен представить банку подписанное соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Зато прописан период проведения «активностей»: декабрь 2018 года. Daily Storm направил в пресс-службу Сбербанка запрос с просьбой объяснить, по какой причине из документов закупки скрыто ТЗ, а также рассказать, какие активности компания планирует провести в декабре. Однако за отведенную законом неделю ответ изданию так никто и не предоставил.

С тем, что на детях экономить нельзя, желающих спорить немного. Госбанки тоже не экономят. ВТБ потратит на детские новогодние подарки 12,1 миллиона рублей.

За эти деньги компания планирует приобрести рюкзаки в виде символов года, наполненных конфетами. Среди наименований нестареющая классика: «Мишка косолапый», «Красная Шапочка», «Птичье молоко», «Коровка», «Аленка» и другие. Вес каждого набора должен быть не меньше 450 грамм. Правда, мы так и не поняли, сколько конкретно подарков нужно ВТБ.

Составители в графе «количество» сначала цифрами указали 11 285 штук, а в скобках прописью — 12 285. Daily Storm попытался высчитать нужное количество наборов, исходя из общей стоимости закупки и максимальной стоимости одного подарка — 1126,66 рубля, но и здесь ничего толкового не вышло. В первом случае заказчику не хватит как минимум полмиллиона рублей, во втором — больше полутора миллионов. И это не считая 785 подарков для ветеранов, также заложенных в стоимость контракта. Людям преклонного возраста ВТБ планирует подарить две банки чая — китайского и индийского. Стоимость одного набора заказчик оценил в 403 рубля.

На 19,9 миллиона рублей детские подарки закупит Россельхозбанк. В отличие от коллег по сектору, требований к наполнению сладких наборов заказчик не предъявлял. Все ТЗ ограничиваются тремя пунктами: подарочная коробка, кондитерский набор в упаковке, развивающая игра индивидуального дизайна. Компании нужно чуть более 25 тысяч подарков, цена каждого не должна превышать 790 рублей 13 копеек.

На этом фоне скромные средства потратят на детей в Сбербанке. Дочерняя структура СберТех объявила две закупки на оказание услуг по организации и проведению детских новогодних елок для детей сотрудников. За 585 тысяч рублей ребятишек отправят в Цирк братьев Запашных. 4 января там покажут новогоднее представление «МАГиЯ». Билет на эту дату, судя по данным официального сайта цирка, стоит 2300 рублей.