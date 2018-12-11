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18:36 (мск), источник: ТАСС

Путин допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил внесение изменений в закон о митингах и шествиях.

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Источник: AP 2018

«По поводу возможных изменений в закон о митингах, шествиях. Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять», — заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Новость
Помилование в интересах потерпевших

Таким образом Путин отреагировал на предложение руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова. При этом президент посоветовал обратить внимание на пример ныне покойной правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая «умела находить компромисс». «Значит, в условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать», — указал глава государства. Тем не менее, он считает, что «посмотреть на возможность каких-то корректировок закона вполне возможно».

Федотов считает необходимым вернуться к обсуждению совершенствования закона о митингах и создавать культуру свободы собраний без «казачьих нагаек и провокаций». Во время заседания Совета он напомнил о правозащитнике Льве Пономареве, которого суд приговорил к аресту за нарушение законодательства о митингах.

Его многодневный арест заставляет вернуться к вопросу о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстраций и формирования культуры свободы собраний — без издевательских отказов согласований, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов.
Михаил Федотов
глава СПЧ

Он напомнил, что глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, прощание с которой прошло во вторник, была задержана на акции в защиту 31-й статьи Конституции РФ 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади.

5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей» у здания ФСБ на Лубянке. 7 декабря Мосгорсуд снизил срок ареста до 16 суток. Тверской суд 10 декабря отклонил ходатайство Пономарева и не позволил ему присутствовать на прощании с Алексеевой.

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