Тереза Мэй не может выйти из машины на переговорах в Берлине

Британские власти перенесли важнейшее голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза. На голосовании, назначенном на вторник, члены парламента должны были выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.

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Тереза Мэй признала, что, если бы голосование состоялось, значительное большинство членов Палаты общин проголосовало бы против. Поэтому британский премьер-министр решила отправиться в тур по странам Евросоюза и попытаться договориться с их лидерами о том, чтобы внести в договор необходимые изменения.

По ее словам, Мэй уверена в том, что получит необходимые заверения Брюсселя по поводу урегулирования вопроса о границе между Ирландией и Северной Ирландией. Это главный камень преткновения в соглашении о «брексите».