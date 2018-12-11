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18:53 (мск), источник: РАПСИ

Курс на ухудшение: члены СПЧ рассказали президенту о нарушении прав россиян за рубежом

МОСКВА, 11 дек — РАПСИ. Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник на заседании в Кремле доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с нарушениями прав россиян за рубежом, сообщил РАПСИ Александр Брод.

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Источник: AP 2018

«Темы поднимались сегодня самые разные. Мои коллеги выступали по вопросам совершенствования правосудия, говорили о борьбе с пытками, защите экологии — всего было порядка десяти плановых выступлений. Я говорил о правовой защите россиян и соотечественников за рубежом. Ситуация с нарушением прав наших сограждан значительно ухудшилась. Я сделал обзор резонансных ситуаций — это и ограничение в работе наших журналистов и дипломатов, ограничение преподавания русского языка, это и ужасные условия содержания наших граждан, арестованных за рубежом», — сказал Брод.

По словам члена СПЧ, ситуация с нарушениями прав россиян в других странах ухудшилась по сравнению с предыдущим годом.

Так, если в 2017 году в Московское бюро по правам человека поступило 30 обращений, то в этом — сразу в пять раз больше.
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Общественники озвучили президенту свои инициативы по решению проблем.

«Я высказал предложения о том, как усилить правозащитную, адвокатскую, информационную поддержку россиян и соотечественников за рубежом. Например, я считаю, что нам нужен мониторинг таких ситуаций, когда нарушаются права наших сограждан. Необходимо создать международную правозащитную структуру, увеличить финансирование работы в этом направлении. Кроме того, нужно усилить контакты с неправительственными организациями, уполномоченными, деятелями науки. Это то, что в наших силах», — сказал Брод.

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