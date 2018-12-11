Путин поручит генпрокурору проверить дело правозащитника Пономарева
Президент Владимир Путин пообещал поручить генпрокурору Юрию Чайке проверить дело 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, находящегося под арестом.
Президент Владимир Путин пообещал поручить генпрокурору Юрию Чайке проверить дело 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, находящегося под арестом.
«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее (на дело правозащитника)», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В то же время, по мнению президента, ставить под сомнение справедливость принятого судом решения «очень трудно, просто невозможно».
Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет (на заседании). Но что я увидел из той справки, которую прочитал, — речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям. Мы же не хотим, чтобы у нас были события как в Париже, где разбирают брусчатку.
До этого член СПЧ Николай Сванидзе подробно рассказал президенту о Пономареве. Сванидзе заявил Путину, что репутация правозащитника «чиста как чисто вымытое стекло».
Тверской суд арестовал Пономарева 5 декабря, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом для ареста стал его пост в социальных сетях с призывом выйти на несогласованный митинг в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». 7 декабря Мосгорсуд пересмотрел приговор, сократив арест до 16 суток.