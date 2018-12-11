Путин поручит генпрокурору проверить дело правозащитника Пономарева

Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет (на заседании). Но что я увидел из той справки, которую прочитал, — речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям. Мы же не хотим, чтобы у нас были события как в Париже, где разбирают брусчатку.

Владимир Путин президент