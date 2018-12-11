Путин впервые прокомментировал обвинения Бутиной в связях со спецслужбами

«Эта вот девушка несчастная, наша Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее все происходит (у нас публичное мероприятие, но здесь скрывать нечего), для начала просто опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное, где о ней знают, — в Совете Федерации, она там у кого-то замом что-ли работала. Всё», — сказал Путин на заседании Совета по правам человека. «Ей за это 15 лет может быть назначено? Не знаю, что там придумывают, и что ей там накрутят на эти 15 лет», — констатировал президент.

30-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля этого года. Ей предъявлены обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без регистрации. Кроме того, в материалах прокуратуры указано на ее контакты с россиянами, которых в США считают работниками российских спецслужб. По версии обвинения, Бутина пыталась наладить личные связи с членом штаба предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Джеффри Гордоном, чтобы затем влиять на политику США.

По информации ФБР, Бутина «работала в интересах высокопоставленного российского чиновника, который позднее занял высокий пост в Банке России». Официально американские власти не называли его имя. Однако Минюст США утверждал, что в 2018 г. российский чиновник был включен в санкционный список США. Reuters и The Washington Post писали, что это мог быть зампред ЦБ, экс-сенатор Александр Торшин. ЦБ 30 ноября сообщил, что Торшин покинет свой пост в связи с выходом на пенсию.