Путин впервые прокомментировал обвинения Бутиной в связях со спецслужбами
Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал обвинения арестованной в США Марии Бутиной в связях с российскими спецслужбами.
Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал обвинения арестованной в США Марии Бутиной в связях с российскими спецслужбами.
«Эта вот девушка несчастная, наша Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее все происходит (у нас публичное мероприятие, но здесь скрывать нечего), для начала просто опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное, где о ней знают, — в Совете Федерации, она там у
30-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля этого года. Ей предъявлены обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без регистрации. Кроме того, в материалах прокуратуры указано на ее контакты с россиянами, которых в США считают работниками российских спецслужб. По версии обвинения, Бутина пыталась наладить личные связи с членом штаба предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Джеффри Гордоном, чтобы затем влиять на политику США.
По информации ФБР, Бутина «работала в интересах высокопоставленного российского чиновника, который позднее занял высокий пост в Банке России». Официально американские власти не называли его имя. Однако Минюст США утверждал, что в 2018 г. российский чиновник был включен в санкционный список США. Reuters и The Washington Post писали, что это мог быть зампред ЦБ,
Согласно американскому законодательству, ей грозит до 15 лет тюрьмы. На этой неделе появились сообщения, что Бутина признает часть вины и пойдет на сделку со следствием. Предполагается, что соглашение будет обнародовано на заседании суда 12 декабря.