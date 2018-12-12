Дмитрий Медведев положился на сильную судейскую руку

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Конституцию нужно править лишь точечно, если это нужно для «актуализации статуса органов власти, развития тех или иных прав», пишет премьер-министр Дмитрий Медведев в статье для журнала «Закон». Она публикуется к 25-летию Основного закона. Господин Медведев прогнозирует «усиление судебной власти», поскольку только она может стать драйвером изменений, которые «позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства».

В статье, которую опубликовал журнал «Закон» к 25-летию Конституции, Дмитрий Медведев прогнозирует, что Россию ожидает «эра судов». Он ссылается на ст. 18 Основного закона, которая «прямо закрепляет, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Господин Медведев отмечает, что уже «сформирована система органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, компетенция которых четко разграничена законом», а по Конституции «именно органы власти обеспечивают реализацию прав и свобод человека». Теперь же, по мнению премьер-министра, нужно «сделать так, чтобы весь государственный аппарат работал не как вещь в себе, но был направлен на реализацию принципов современного демократического государства».

«На следующем витке должен произойти переход от концентрации на госстроительстве к развитию свободы человека, поощрению его инициативы», — отмечает Дмитрий Медведев.

Он утверждает, что «усиление судебной власти» будет кратчайшим путем к такому результату, поскольку оно, «как правило, одновременно влечет за собой развитие прав человека». «Именно судебная власть неизбежно станет “драйвером” преобразований, которые позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства», — уверен он.



Меры, которые потребуются для усиления судебной власти, премьер не называет, но отмечает, что для продвижения к «идеалам демократического государства» противопоказаны «решительные изменения текста» Конституции и тем более принятие новой. «Конституция в принципе должна быть вечной», а допустима лишь «точечная» корректировка, «направленная на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав», пишет Дмитрий Медведев, напоминая опыт правки Конституции во время его президентства. Он потребовался, напомним, для увеличения срока полномочий президента (с четырех до шести лет) и депутатов Госдумы (с четырех до пяти лет).

«Конституция 1993 года состоялась как “конституция государства”», — сказал «Ъ» управляющий партнер консалтингового агентства «Румянцев и партнеры» Олег Румянцев, который в 1990—1993 годах был ответственным секретарем Конституционной комиссии Верховного совета РФ, разработавшей один из проектов Основного закона. «Но сейчас на дворе новая эпоха, и стратегическая задача — сделать ее “конституцией общества”», — считает господин Румянцев, не уточняя, какие госорганы или общественные силы способны решить эту задачу. «Усиление судебной власти» потребует реальной независимости судей, которая сейчас в немалой степени условна, сказала «Ъ» конституционный судья в отставке Тамара Морщакова. По ее словам, «в независимых судьях заинтересованы все граждане, потому что это единственный способ защитить свои права». Но властные органы заинтересованы в независимом суде, «только когда власть сменяема» и нуждается в защите независимого суда. Директор Института мониторинга эффективности правоприменения Елена Лукьянова сомневается, что отстроенная за 25 лет система власти соответствует принципам демократического государства, заложенным в Конституции, но ей импонирует намерение Дмитрия Медведева «усилить судебную власть». «Но для этого потребуется кардинальная судебная реформа, без которой защита прав человека невозможна, — отмечает она.— Судебную систему надо менять, она порочна по сути и не пригодна кадрово».



Виктор Хамраев