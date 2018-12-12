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05:22 (мск), источник: Ведомости

Конгрессмены выступили за введение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, в которой парламентарии выступают за введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2» и призывают европейские страны отказаться от реализации проекта, передает Bloomberg.

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В документе говорится, что российский трубопровод станет «радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США». Парламентарии призывают президента Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности» через диверсификацию поставок энергоресурсов — для уменьшения зависимости рынка Европы от России.

Резолюция не имеет обязательной силы, однако подчеркивает растущее противодействие «Северному потоку — 2» со стороны конгресса, отмечает Bloomberg. У США есть возможность ввести санкции против российских экспортных трубопроводов и участвующих в их строительстве европейских компаний согласно закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), и такие варианты рассматриваются, указывал помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

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Администрация президента США выступает против «Северного потока — 2», считая его политическим проектом России для давления на Европу, и стремится нарастить поставки на европейский рынок американского сжиженного природного газа. Трамп заявлял, что из-за зависимости от российского газа Германия станет «заложницей России».

«Северный поток — 2» должен пройти через Балтийское море от России до Германии. Две нитки трубопровода будут проложены через исключительные экономические зоны и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Газопровод строит проектная компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper.

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