Порошенко посчитал инцидент в Керченском проливе войной

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«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — объявил украинский лидер.

Ваши регулярные войска под флагом РФ совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Петр Порошенко президент Украины

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться.

Москва расценила случившееся как провокацию. В Киеве действия России сочли «актом агрессии», сославшись на то, что инцидент произошел в международных водах. Через несколько дней в ряде областей Украины было объявлено военное положение.