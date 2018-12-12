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11:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко посчитал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал арест украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом он сообщил в интервью Fox News, фрагмент которого опубликовал на своей странице в Facebook.

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Источник: Reuters

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — объявил украинский лидер.

Ваши регулярные войска под флагом РФ совершили нападение на украинское военное судно в международных водах.
Петр Порошенко
президент Украины

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться.

Москва расценила случившееся как провокацию. В Киеве действия России сочли «актом агрессии», сославшись на то, что инцидент произошел в международных водах. Через несколько дней в ряде областей Украины было объявлено военное положение.

Справка
Порошенко ввел военное положение

Чем это грозит России и украинцам?

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