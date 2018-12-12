Бутина может попасть в программу защиты свидетелей, заявил юрист

Источник: AP 2018

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на соглашение обвинения и защиты сообщил, что российская гражданка Мария Бутина, которую обвиняют в США в незаконной работе на Россию, признает себя виновной в сговоре с целью нарушить американский закон об иноагентах, По соглашению она признает себя виновной в одном пункте сговора. По этому пункту срок заключения составляет пять лет, а не 15, как изначально грозило подсудимой. Более того, реальный срок может составить до полугода тюрьмы, после чего Бутина должна быть депортирована в Россию, отмечает телеканал.

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«Признание вины — это своего рода сделка со следствием. Ей было предъявлено обвинение по целому набору пунктов. Очевидно, что после признания одного из пунктов следует снижение наказания. Для этого и заключается сделка со следствием, чтобы смягчить наказание. Это обычная практика американских судов», — сказал юрист.

Как отметил Исполинов, в Америке редко дела доходят до полноценного судебного процесса, часто стороны достигают соглашения.

«Судя по всему, она (Бутина) даст следствию какую-то информацию по какому-то вопросу и в обмен на это она даже может попасть в программу защиты свидетелей. Но это предположение, так как мы не знаем деталей сделки, которую собираются заключить. Суть сделки в том, что в обмен на признание вины и предоставление информации обвиняемый просит что-то у следствия. Обе стороны приходят к компромиссу», — заявил эксперт.