Из дела Марии Бутиной исключили шпионаж

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в шпионаже и незаконной деятельности в пользу Российской Федерации, решила признать свою вину по одному из пунктов обвинения и согласилась сотрудничать со следствием. В отличие от первоначального обвинения, в судебных документах больше не фигурируют статьи о шпионаже. Госпожа Бутина взяла на себя ответственность только за нарушение законов США об иностранных агентах. По оценке экспертов, ей может грозить до шести месяцев тюремного заключения и депортация на родину. Слушания о признании вины Марии Бутиной состоятся 13 декабря.

По соглашению, подписанному между защитой и обвинением, Мария Бутина готова признать себя виновной в нарушении законов о деятельности иностранных агентов. В документе звучит формулировка: «сговор с целью создания неофициальных каналов связи с американцами, имеющими политический вес и возможность влиять на политику США». О том, что 30-летняя россиянка, арестованная в Вашингтоне 15 июля нынешнего года и с тех пор находящаяся в тюрьме города Александрия (штат Виргиния), согласилась сотрудничать со следствием, сообщили сразу несколько американских СМИ, которым удалось получить доступ к судебным документам.

В отличие от материалов следствия, представленных общественности сразу же после ареста Марии Бутиной, в подписанных россиянкой документах отсутствуют обвинения в шпионаже. Не упоминается и то, что она «использовала секс» в обмен на получение политических контактов, а поступление в American University как «инструмент прикрытия, чтобы въехать в США». Вместо этого прокуратура сообщила, что «все доступные свидетельства говорят о том, что Бутина была заинтересована в получении образования».

С 2011 года Мария Бутина возглавляла организацию «Право на оружие», поддерживающую идею свободного владения огнестрельным оружием в РФ. За год до этого она вступила в партию «Единая Россия» и неоднократно публично выступала за смягчение законов об обороте оружия.

Одновременно активистка наладила связи с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) США, считающейся одной из самых влиятельных лоббистских организаций в стране. В числе контактов Марии Бутиной были тогда еще будущий советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и Джеффри Гордон, отвечавший за вопросы национальной безопасности в избирательном штабе Дональда Трампа.

В 2016 году Мария Бутина получила студенческую визу. Если верить судебным документам, в числе спонсоров россиянки оказался влиятельный консервативный писатель и родственник семьи Рокфеллер Джордж О́Нилл, который некоторое время оплачивал ее счета. Позднее Мария Бутина жила вместе технологом Республиканской партии Полом Эриксоном. В 1992 году он возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты США Патрика Бьюканена и, несмотря на обвинения в мошенничестве, выдвинутые против него в трех штатах, до сих пор пользуется определенным влиянием в республиканских кругах.

В мае нынешнего года россиянка получила диплом магистра международных отношений. В том же месяце она в течение восьми часов под присягой отвечала на вопросы членов комитета по разведке Сената США, ведущих собственное расследование о возможном российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года. Все это не помешало ей уже в июле обратиться за рабочей визой и получить разрешение остаться в США.

Вскоре после ареста Марии Бутиной российский МИД начал кампанию в соцсетях с хештегом #FreeMariaButina, разместив фотографию девушки в официальных аккаунтах министерства. Глава ведомства Сергей Лавров неоднократно поднимал вопрос об освобождении россиянки во время встреч с американскими представителями.

Тем не менее, как следует из судебных документов, финансовой помощи для организации своей защиты россиянке оказано так и не было.

Согласно документам, подписанным Марией Бутиной в субботу, она готова признать свою вину в том, что она вступила в сговор с неназванным гражданином США, выполняя указания также анонимного российского представителя. В предыдущих ходатайствах прокуратура уже сообщала, что «гражданином США» является партнер россиянки Пол Эриксон, а «российским представителем» — бывший первый вице-спикер Совета федерации и зампред Банка России Александр Торшин, недавно покинувший свой пост.

В судебных документах утверждается, что Мария Бутина начиная как минимум с 2011 года пыталась установить контакты с «организацией, отстаивающей право на владение оружием» и «политической партией-1». Из материалов следует, что речь идет о NRA и Республиканской партии США. Следователи нашли подтверждение тому, что россиянка помогла в организации поездки руководителей NRA в Москву в декабре 2015 года.

В ходе поездки представители ассоциации встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего Мария Бутина отправила Александру Торшину сообщение: «Мы должны позволить им сейчас выразить свою благодарность, а потом потихоньку окажем на них давление».

Она также помогла организовать поездку российской делегации для участия в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне в 2017 году. Согласно документам, Александр Торшин курировал отбор участников, отдав Марии Бутиной распоряжение «включить в группу определенных людей». В судебных документах также упоминается, что россиянка регулярно организовывала в своем доме в американской столице «ужины дружбы», на которые приглашались «влиятельные американцы».

Нарушение законов о деятельности иностранных агентов грозит тюремным заключением на срок до пяти лет. В случае Марии Бутиной суд может назначить наказание до шести месяцев лишения свободы и учесть, что она уже отбыла в заключении почти пять месяцев. После этого россиянке предстоит депортация на родину. Решение, утвердить или нет соглашение о признании вины, федеральный судья в Арлингтоне примет в четверг утром по местному времени.