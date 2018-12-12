Консерваторы инициировали вотум недоверия премьеру Британии Терезе Мэй
Противники
Противники
Депутаты Палаты общин от Консервативной партии проголосуют по этому вопросу между 18:00 и 20:00 по Гринвичу. В случае если простое большинство членов фракции выскажется против Мэй, она должна будет покинуть пост лидера партии и
Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев — консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали письма, в которых заявили, что больше не доверяют партийному лидеру.
Тереза Мэй, которая заняла пост