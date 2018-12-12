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11:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Консерваторы инициировали вотум недоверия премьеру Британии Терезе Мэй

Противники премьер-министра Терезы Мэй в рядах ее Консервативной партии собрали 48 письменных заявлений, необходимых для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия лидеру партии.

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Источник: Reuters

Депутаты Палаты общин от Консервативной партии проголосуют по этому вопросу между 18:00 и 20:00 по Гринвичу. В случае если простое большинство членов фракции выскажется против Мэй, она должна будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра.

Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев — консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали письма, в которых заявили, что больше не доверяют партийному лидеру.

Тереза Мэй, которая заняла пост премьер-министра Великобритании вскоре после того, как страна проголосовала за выход из состава ЕС в 2016 году, столкнулась с резкой внутрипартийной критикой предложенного ей соглашения об условиях выхода из ЕС.

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Мэй разозлила не только оппозицию, но и однопартийцев
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10:27 (мск)© Ньюстюб
 Консерваторы инициировали вотум недоверия премьеру Британии Терезе Мэй
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