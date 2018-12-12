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14:05 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал резолюцию Конгресса о «Северном потоке — 2» попыткой помешать проекту

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию Палаты представителей Конгресса о «Северном потоке — 2» очередной попыткой помешать реализации коммерческого проекта.

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Источник: РИА "Новости"

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать этот документ, Песков сказал: «Здесь мы не видим каких-то новых элементов, аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне Госдепартамента». «Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа — России, но и потребителей, в первую очередь, Германии как страны Евросоюза».

По словам представителя Кремля, проект газопровода имеет целый ряд конкурентных преимуществ. «Таким образом [в США] пытаются помешать реализации этого проекта, используя все допустимые и недопустимые методы, которые являются ничем иным, как закамуфлированной недобросовестной конкуренцией», — резюмировал Песков.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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