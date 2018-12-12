Песков назвал резолюцию Конгресса о «Северном потоке — 2» попыткой помешать проекту

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать этот документ, Песков сказал: «Здесь мы не видим каких-то новых элементов, аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне Госдепартамента». «Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа — России, но и потребителей, в первую очередь, Германии как страны Евросоюза».