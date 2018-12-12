Песков назвал резолюцию Конгресса о «Северном потоке — 2» попыткой помешать проекту
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/.
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать этот документ, Песков сказал: «Здесь мы не видим
По словам представителя Кремля, проект газопровода имеет целый ряд конкурентных преимуществ. «Таким образом [в США] пытаются помешать реализации этого проекта, используя все допустимые и недопустимые методы, которые являются ничем иным, как закамуфлированной недобросовестной конкуренцией», — резюмировал Песков.