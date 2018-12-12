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12:59 (мск), источник: Известия

Россиянам разрешили бесплатно рыбачить

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о любительской рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента в среду, 12 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

Законопроект приняли в первом чтении еще в 2013 году. С тех пор не прекращались споры, какие нормы должны войти в документ. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что депутатам удалось найти компромисс.

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Он указал, что, согласно закону, граждане страны получат «свободный бесплатный доступ к любительской рыбалке». Ограничения будут действовать лишь на землях обороны и безопасности, на участках, выделенных для производства аквакультуры, а также на особо охраняемых природных территориях.

Николаев добавил, что споры были связаны с промысловыми участками, которые занимали более 80% от общей площади рек и озер. Однако их время прошло, и к 31 декабря 2020 года они будут закрыты.

Депутат подчеркнул, что на некоторых участках бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет действовать правило «поймал — отпусти». Речь идет об участках, где занимаются культивацией и охраной особо ценных пород рыб. В этих регионах будет ограничена рыбалка с помощью сетей, а также подводная рыбалка.

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