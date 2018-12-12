Совет федерации встал на защиту ГУПов и МУПов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Совет федерации (CФ) отклонит законопроект о запрете с 2019 года создания новых государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов) на товарных рынках, принятый вчера Госдумой в первом чтении. Об этом спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила на семинаре совета законодателей.

«Совет федерации считает, что это антиконституционный закон, мы его поддерживать не будем. Официально заявили об этом администрации, потому что он нарушает принцип распределения полномочий: федеральным законом пытаются регулировать деятельность региональных и муниципальных органов власти в сфере их деятельности», — заявила госпожа Матвиенко, обращаясь к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, и призвала отложить рассмотрение документа. Главы заксобраний встретили ее речь аплодисментами, сообщает корреспондент «Ъ».

В ответной реплике господин Володин отметил, что такая позиция СФ «ко многому уже Государственную думу обязывает».

В этом и заключается у нас с вами работа палат, когда вы можете заветировать и отклонить законопроекты, которые Государственная дума вносит, и наступают другие процедуры. Так же, как и президент, может не подписать законопроект, это нас с вами обязывает к тому, чтобы мы думали десять раз, прежде чем что-то принимать. Вячеслав Володин спикер Госдумы

Напомним, правительственный законопроект предполагает запрет на создание с 2019 года новых ГУПов и МУПов, а уже существующие предприятия должны быть преобразованы в акционерные общества и бюджетные учреждения или ликвидированы к 2021 году (за исключением учреждений Минобороны или ФСБ, предприятий, работающих в сфере естественных монополий или созданных в соответствии с федеральными законами, актами президента или правительства). План по сокращению количества унитарных предприятий (в конце 2017 года их насчитывалось 18,6 тыс.) до февраля 2019 года должно разработать Росимущество совместно с ФАС и Минфином.

По мнению антимонопольной службы, само участие таких предприятий «в хозяйственной деятельности оказывает негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках», а их неэффективность обусловлена самой организационно-правовой формой.

Новость Депутаты одобрили ликвидацию унитарных предприятий

Ранее Минэкономики добивалось запрета госзаказчикам субсидировать закупки третьих лиц (в том числе унитарных предприятий, автономных учреждений и фондов), поскольку ГУПы и МУПы не попадали под действие закона о контрактной системе (44-ФЗ), а распорядители бюджетных средств использовали эту лазейку для вывода госрасходов из-под требований конкурентных процедур закупок. В результате с 1 января 2017 года унитарные предприятия обязали осуществлять закупки в рамках 44-ФЗ (в том числе за счет собственных средств), однако в июне нынешнего года новые поправки к закону позволили им перевести внебюджетные закупки под действие 223-ФЗ.

Отметим, что в регионах, на защиту полномочий которых встала спикер СФ, отношение к ГУПам и МУПам тоже не вполне однозначное. Так, в конце ноября врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал их количество в городе «избыточным» и призвал его сократить, ссылаясь на «огромные расходы» бюджета. А замгубернатора Севастополя Илья Пономарев заявил, что управляющие компании, реорганизованные в коммерческие организации в 2017 году, работают успешнее государственных.