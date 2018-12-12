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14:20 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — В Кремле не согласны с оценкой президентом Украины Петром Порошенко керченского инцидента как акта агрессии и войны, отмечают, что речь идет о провокации и нарушении госграницы РФ.

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«Мы не согласны с такой трактовкой позиции», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление Порошенко.

Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушающей стороны.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

На минувшей неделе Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что 25 ноября 10 российских военных судов открыли неспровоцированный прицельный огонь по украинским военным катерам и буксиру.

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал украинский президент в эфире американского канала.

Он подчеркнул, что этот «акт агрессии» вызвал решительную реакцию всего мира, в частности, президента США, Евросоюза, «большой семерки», «большой двадцатки» и др.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». Все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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