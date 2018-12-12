Эрдоган анонсировал операцию в Сирии к востоку от Евфрата в ближайшие дни

«Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата», — приводит газета «Хюрриет» слова Р. Т. Эрдогана.

Hurriyet в свою очередь напоминает, что 11 декабря Пентагон объявил о размещении наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением. Ранее Анкара обращалась с призывом к Вашингтону не предпринимать этот шаг, добавляет газета.