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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган анонсировал операцию в Сирии к востоку от Евфрата в ближайшие дни

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган в среду заявил, что «через несколько дней» турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

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Источник: AP 2018

«Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата», — приводит газета «Хюрриет» слова Р. Т. Эрдогана.

Президент пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.

Hurriyet в свою очередь напоминает, что 11 декабря Пентагон объявил о размещении наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением. Ранее Анкара обращалась с призывом к Вашингтону не предпринимать этот шаг, добавляет газета.

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